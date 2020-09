Can Yaman: appena possibile l’attore turco parteciperà a due programmi italiani (Di venerdì 4 settembre 2020) Can Yaman: bellissime notizie all’orizzonte per l’attore turco e per le sue fan italiane! Infatti quando il Coronavirus e gli impegni della star di “Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore” (“Dolunay”), “Daydreamer – Le Ali del Sogno” (“Erkenci Kus”) e “Bay Yanlis” (Signor Sbagliato) glielo consentiranno, tornerà qui per partecipare a ben due programmi italiani: precisamente due programmi di Mediaset. Accantonata la possibilità di vederlo varcare la “Porta Rossa” del “Grande Fratello Vip”, si parla di un ritorno di Can a “C’è Posta per Te” di Maria De Filippi, dov’era stato prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria, e della sua partecipazione ... Leggi su pianetadonne.blog

Mirella97476583 : il nome Can Yaman e' sinonimo di: onestà Umiltà Bellezza esteriore ed interiore Generosità Eccellenza nel recitare… - Marisabasile16 : RT @Paola03621607: Sto pensando al dolore di Ozgur e hai suoi - Paola03621607 : Sto pensando al dolore di Ozgur e hai suoi - marinel18181293 : Sarà vero???? Daydreamer, Can Yaman torna in Italia: l'attore parteciperà a due noti Programmi Mediaset - jdbmyeverythjng : RT @asociale_a_vita: Apro twitter e leggo che Can Yaman sarà ospite in due programmi Mediaset noti. Dico solo che se fosse Verissimo oppure… -