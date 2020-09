"Berlusconi non è intubato e respira autonomamente", Zangrillo ottimista (Di venerdì 4 settembre 2020) AGI - articolo aggiornato alle ore 16.20 "La situazione clinica è allo stato attuale tranquilla e confortante con indici clinici compatibili con quello che abbiamo osservato prima clinicamente e poi in diagnosi". Lo ha detto Alberto Zangrillo parlando delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato per Covid al San Raffaele. I "parametri" di Silvio Berlusconi, sono "rassicuranti. Non è intubato, respira autonomamente e quindi sono ottimista", ha detto il medico curante del leader di Forza Italia. "Berlusconi è stato ricoverato perché paziente a rischio per l'età e le condizioni pregresse ma situazione confortante". Berlusconi ha passato la ... Leggi su agi

