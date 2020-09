Vaccino Covid, Sanofi e GSK: 'Sperimentazione su 400 persone' (Di giovedì 3 settembre 2020) Un passo in avanti. Sanofi e GSK annunciano di avere avviato oggi su oltre 400 partecipanti la Sperimentazione clinica di fase 1/2 per il loro Vaccino Covid-19 adiuvato. Il Vaccino candidato, ... Leggi su leggo

Capezzone : Su @atlanticomag Roberto Penna: fuorviante e sbagliato parlare di “negazionismo” sul Covid. Semmai, siano i governi… - Agenzia_Ansa : #Draghi: 'La scoperta del vaccino eliminerà tutte le incertezze' #Covid #ANSA - fattoquotidiano : New York Times: “Il vaccino per il Covid verrà distribuito negli Usa tra ottobre e novembre” - FcaPitti : RT @rrico_e: Di Covid non si muore - PalazzoAntonio : Adesso sulle mascherine a scuola inizia il balletto di chi dice A e di chi dice Z Covid, Crisanti: «Le mascherine v… -