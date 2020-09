Università, test d’ingresso per Medicina: più di 4500 candidati a Napoli (Di giovedì 3 settembre 2020) Monte Sant’Angelo: si è svolto presso il complesso universitario di Fuorigrotta il test d’ingresso per entrare a Medicina. candidati assenti a causa del Covid 19: in arrivo molti ricorsi. Dopo la prova per il corso di laurea in Veterinaria, nella giornata di oggi, giovedì 3 settembre, si è svolto a Napoli anche il test d’ingresso … Leggi su 2anews

Agenzia_Ansa : Università: via ai test di Medicina, protesta contro il numero chiuso. Striscione davanti al Lingotto di Torino, '… - Corriere : Test di Medicina al via: 66mila sotto esame, ne passerà uno su 5 - UniPadova : ??Oggi 3.382 studenti proveranno il test di medicina #Unipd: un numero importante, cresciuto del 10,5% rispetto all'… - ProCivPiemonte : Ai test di accesso a Medicina effettuati questa mattina all'Università del Piemonte Orientale, nella sede di… - robijuancarlos : @ptssssfxx @lalalalooong Perché dobbiamo sempre mettere in confronto i test e le università? -

Ultime Notizie dalla rete : Università test Scuola: Renzi, 'si riparta con test sierologici per tutti' affaritaliani.it