Romina Power con i capelli neri e corti: il cambio è incredibile, sembra un’altra [FOTO] (Di giovedì 3 settembre 2020) Romina Power diventa un’altra, con i capelli corti e un’acconciatura da primo Novecento. Cosa sta succedendo all’ex moglie di Albano? Donna del primo Novecento L’amatissima Romina Power abbandona i suoi inconfondibili capelli lunghi per sfoggiare un taglio corto e scuro, ma solo per vestire i panni di una donna degli anni 40 in “Nightmare Alley”. … L'articolo Romina Power con i capelli neri e corti: il cambio è incredibile, sembra un’altra FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Romina Power in un sentito post condiviso su Instagram ricorda Taryn, sua sorella, che lo scorso giugno ha perso la sua battaglia, dopo un anno e mezza, a causa di un terribile male. La scomparsa di T ...

Romina Power ricorda su Instagram la sorella scomparsa

