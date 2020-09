Roberta Beta rifiuta Uomini e Donne: ”Dissi di no a Maria De Filippi…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Roberta Beta è stata una concorrente della prima edizione del Grande Fratello nel 2000, da lì in poi ha lavorato per diversi programmi come conduttrice e diventando anche una radiofonica. Negli ultimi anni l’abbiamo vista anche come opinionista a Live Non è la D’Urso di Barbara, ma c’è una cosa che nessuno sapeva tranne le dirette interessate. In un’intervista rilasciata a IlGiornale.it ha svelato una chicca riguardo la sua carriera lavorativa in tv e di come ha rifiutato un posto a Uomini e Donne. Questo a causa della paura di chi si ritrova immerso in questo mondo e non sa cosa sia giusto fare e cosa invece non fare. Roberta Beta rifiuta Uomini e Donne Proprio la ... Leggi su giornal

CanettiQueen : RT @GianniVEVO2021: Elodie: DEA Cate Blachett: carina, ma che orrore quella mascherina chirurgica, chiamate subito la polizia della moda!… - GianniVEVO2021 : Elodie: DEA Cate Blachett: carina, ma che orrore quella mascherina chirurgica, chiamate subito la polizia della mo… - PolAlberto : “Cosa si faceva fare Casalino…”. Roberta Beta racconta i retroscena imbarazzanti dell’uomo più potente d’Italia - Novella_2000 : Maria De Filippi voleva un’ex gieffina come opinionista (ma lei le disse NO) - zazoomblog : “Cosa si faceva fare Casalino…”. Roberta Beta racconta i retroscena imbarazzanti dell’uomo più potente d’Italia - #… -