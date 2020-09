Referendum, c’era una volta il Pd. Ora però finalmente è tutto chiaro (Di giovedì 3 settembre 2020) C’era una volta il Pd. C’era una volta un partito plurale in cui il Segretario veniva eletto dalle primarie. C’era una volta un Partito che era strutturato con assemblee e circoli nel territorio. C’era una volta il rispetto verso il Segretario che vinceva legittimamente le primarie. C’era un Partito che prendeva le decisioni politiche nelle assemblee e direzioni nazionali. Poi un giorno vinse le Primarie un ragazzo di 38 anni, dopo averle perse lealmente quattro anni prima. Fino ad allora massimo rispetto dei ruoli e delle responsabilità nel giusto confronto anche fra opinioni diverse. Matteo Renzi nel dicembre 2013 vinse le primarie con oltre il 67% dei voti. Tutti a salire sul carro del vincitore e a pressare affinché Renzi accettasse l’incarico di premier. Erano gli ... Leggi su ilfattoquotidiano

paolo83237426 : RT @_Gi_Ci_: Poco fa sulla Rai è andato in onda uno speciale sul referendum che ha visto protagonisti i promotori del 'no', tra cui figurav… - _Gi_Ci_ : Poco fa sulla Rai è andato in onda uno speciale sul referendum che ha visto protagonisti i promotori del 'no', tra… - lauzi_marco : @TPello86 @anthos555 @GiulioDizd @mau13_mau @EnricoLetta La Crimea è 88% russa, etnia, lingua, religione. Era stata… - Ralfmacher : RT @mikytooday1: @teoxandra È passato 3 volte a camera e senato! Però 55 senatori hanno formato la richiesta del referendum! Non sarebbe o… - mikytooday1 : @teoxandra È passato 3 volte a camera e senato! Però 55 senatori hanno formato la richiesta del referendum! Non sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum c’era Ah, comm'è bbella 'a staggione!... Quotidiano Napoli