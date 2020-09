Programmi Rai 2020-2021: quando iniziano e chi li conduce (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo la pausa estiva, la programmazione televisiva è pronta a ricominciare. Per quanto riguarda la proposta Rai, si può parlare di diverse novità, ma anche di grandi ritorni. Data questa doverosa premessa, vediamo quando iniziano e da chi saranno condotti i Programmi della tv di Stato per la stagione 2020/2021. Si parte lunedì 7 settembre 2020 alle 6.45, con la prima puntata di Unomattina. Alla guida della storica trasmissione di Rai 1, che ha iniziato ad andare in onda nel lontano 1986, ci sarà un cambio della guardia. Al posto della coppia formata da Valentina Bisti e Roberto Poletti, subentreranno infatti la giornalista Monica Giandotti, volto molto amato dal pubblico Rai anche grazie alla conduzione di Agorà Estate, e il collega Marco ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Programmi Rai L'omaggio Rai a Philippe Daverio - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici: tutti i suoi compagni di viaggio

E’ sempre Mezzogiorno arriverà con qualche giorno di ritardo su Rai 1 ma arriverà! La data c’è ed è quella ufficiale: si parte il 28 settembre, in ritardo rispetto alla tabella di marcia ma pare che c ...

La Mostra del Cinema di Venezia è in diretta su Rai Movie

Rai Movie è il canale ufficiale della 77a Mostra del Cinema di Venezia. Dalla cerimonia di apertura ai collegamenti vari: tutti i programmi sul Festival. Mercoledì 2 settembre è il giorno di apertura ...

