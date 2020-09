Netgear lancia in Italia un nuovo router WiFi che supporta le SIM LTE (Di giovedì 3 settembre 2020) Da Netgear arriva in Italia un nuovo router che sembra avere le carte in regola per conquistare i più esigenti: parliamo di Netgear Orbi LBR20 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

foto_nerd : Netgear lancia la nuova cornice Meural WiFi Photo Frame, con tanto di sincronizzazione album e possibilità di condi… -

Ultime Notizie dalla rete : Netgear lancia Netgear lancia in Italia Orbi 4G LTE, primo router tra-band con modem 4G TecnoAndroid Netgear Orbi 4G LTE disponibile in Italia a 399 euro

Dopo la presentazione avvenuta a CES 2020, Netgear annuncia la disponibilità sul mercato italiano di Orbi 4G LTE, un router 4G ad alte prestazioni pensato per offrire un'opzione alternativa alla class ...

Netgear Orbi LTE: la rete Mesh è ora anche via rete cellulare

Con la famiglia di soluzioni Orbi Netgear propone da tempo una serie di router Mesh, collegati tra di loro così da fornire una capillare copertura del proprio ambiente di casa. Si tratta di soluzioni ...

Dopo la presentazione avvenuta a CES 2020, Netgear annuncia la disponibilità sul mercato italiano di Orbi 4G LTE, un router 4G ad alte prestazioni pensato per offrire un'opzione alternativa alla class ...Con la famiglia di soluzioni Orbi Netgear propone da tempo una serie di router Mesh, collegati tra di loro così da fornire una capillare copertura del proprio ambiente di casa. Si tratta di soluzioni ...