Marta Fascina, compagna di Berlusconi, positiva al tampone per il Covid (Di giovedì 3 settembre 2020) positiva al Codiv anche Marta Fascina, la nuova compagna di Berlusconi dopo Francesca Pascale. La deputata di Forza Italia, a quanto si apprende, ha fatto ieri il tampone come l'ex premier ed... Leggi su ilmattino

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Tampone effettuato nella notte, esito positivo - HuffPostItalia : Dopo Berlusconi, positiva al Covid anche la compagna Marta Fascina - Corriere : Berlusconi positivo, contagiata anche la fidanzata Marta Fascina: «focolaio» a Villa Certosa - sadape54 : Marta Fascina, anche la fidanzata di Silvio Berlusconi è positiva al Covid. La deputata era in Sardegna con lui… - Tommasolabate : @albertoinfelise @nicola_pinna Mi è successa la stessa cosa con la notizia di Marta Fascina, Alberto. Approfitto de… -

Qualcuno continua a definirla “maledizione Costa Smeralda”. Ma i dati che emergono lentamente dai report sanitari ribaltano il punto di vista. Il virus, nel paradiso glamour della Sardegna, è arrivato ...IMPERIA - "Berlusconi è in ottima forma, gli ho parlato poco prima di arrivare a Imperia. Parlerà a Genova in collegamento telefonico sia per rassicurare tutti i suoi sostenitori, che per confermare i ...