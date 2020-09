Italia-Bosnia, Dzeko: “Non siamo al massimo, un piacere giocare contro Florenzi” (Di giovedì 3 settembre 2020) Edin Dzeko ha parlato alla vigilia di Italia-Bosnia, match della prima giornata di Nations League in programma domani sera a Firenze. L’attaccante della Roma, capitano della nazionale Bosniaca, ha espresso le perplessità sullo stato fisico delle due squadre: “Nè noi nè l’Italia siamo al 100%, ci mancano giocatori importanti come Pjanic – spiega il centravanti – Dispiace che una partita così importante arrivi in un momento particolare. Ad ogni modo cercheremo di fare una grande partita, come abbiamo già fatto contro l’Italia a Torino e magari con un risultato diverso.” Dzeko, che non ha voluto commentare le voci di mercato che lo vorrebbero nel mirino della ... Leggi su sportface

