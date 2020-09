Guida Tv Venerdì 4 settembre 2020 (Di giovedì 3 settembre 2020) Guida Tv Venerdì 4 settembre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Venerdì 4 settembre Rai 1ore 20:30 Italia – Bosnia Nations Leagueore 23:05 Passaggio a Nord – OvestRobert Fortune Rai 2 ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Mai fidarsi di mia madre 1a TvDopo aver ricevuto una promozione sul posto di lavoro, Melanie decide di assumere Phoebe come sua assistente personale. I ntelligente e astuta, Phoebe accetta subito il lavoro ma la donna, in realtà, ha un piano diabolico in mente che le serve a vendicare il suo passato. ore 22:55 La prima cosa bellaIl racconto nelle città fantasma, ridotte a un fermo immagine dalla pandemia. Sei città, sei storie: ogni protagonista racconta come si svolgeva una sua giornata sotto l’emergenza Covid. Storie di chi ... Leggi su dituttounpop

