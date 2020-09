Germania-Spagna, programma e telecronisti Mediaset Nations League 2020/2021 (Di giovedì 3 settembre 2020) Il programma e i telecronisti sui canali Mediaset di Germania-Spagna, match valido per la prima giornata della Nations League 2020/2021. Torna il grande calcio internazionale ed è subito la volta di un big match di ampio respiro tra due superpotenze europee che vogliono cominciare nel migliore dei modi. Calcio d’inizio fissato per le ore 20.45 di giovedì 3 settembre, chi avrà la meglio? Germania-Spagna sarà visibile in diretta in chiaro su Italia 1 con la telecronaca di Massimo Callegari e Aldo Serena. Leggi su sportface

