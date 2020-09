Copernicus: gli incendi nell’Artico durante l’estate 2020 hanno causato un nuovo record di emissioni (Di giovedì 3 settembre 2020) Gli scienziati di Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) presso il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) hanno rivelato che gli incendi nel Circolo Polare Artico sono la causa del superamento del record di emissioni di CO2 raggiunto lo scorso anno, mentre il sud-ovest degli Stati Uniti d’America ha registrato un elevato numero di incendi durante il mese di agosto. L’estate degli incendi che hanno colpito il Circolo Polare Artico ha causato un superamento del record di emissioni dello scorso anno con nuvole di fumo che hanno coperto una superficie equivalente a più di un terzo del Canada, secondo gli ... Leggi su meteoweb.eu

greencityit : Copernicus: incendi nell'Artico durante l'estate 2020 causano record di emissioni: Gli scienziati di Copernicus han… - _mrbyte : RT @cirospat: Dall'analisi dei #dati #satellitari si comprende come gli #incendi ai nostri boschi siciliani siano appiccati da più lati! L'… - aborruso : RT @cirospat: Dall'analisi dei #dati #satellitari si comprende come gli #incendi ai nostri boschi siciliani siano appiccati da più lati! L'… - cirospat : Dall'analisi dei #dati #satellitari si comprende come gli #incendi ai nostri boschi siciliani siano appiccati da pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Copernicus gli Gli scienziati di Copernicus hanno rivelato che gli incendi nel Circolo Polare Artico sono la causa del... GreenCity Artico, "nuovo record di emissioni per gli incendi estivi"

Roma, 3 set. (Adnkronos) - Nuovo record di emissioni di CO2 dal Circolo Polare Artico a causa degli incendi estivi nella regione e picco di roghi nel sud-ovest degli Stati Uniti d'America durante il m ...

Riparte la Formazione TerreLogiche: in arrivo i primi appuntamenti della sessione autunnale!

Ai blocchi di partenza la sessione autunnale della Formazione TerreLogiche: i primi appuntamenti a calendario sono dedicati al software QGIS con i corsi “GIS Open Source Base (QGIS)”, in programma il ...

Roma, 3 set. (Adnkronos) - Nuovo record di emissioni di CO2 dal Circolo Polare Artico a causa degli incendi estivi nella regione e picco di roghi nel sud-ovest degli Stati Uniti d'America durante il m ...Ai blocchi di partenza la sessione autunnale della Formazione TerreLogiche: i primi appuntamenti a calendario sono dedicati al software QGIS con i corsi “GIS Open Source Base (QGIS)”, in programma il ...