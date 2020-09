Calcio no stop: Nazionale di Mancini impegnata nella Nations League (Di giovedì 3 settembre 2020) nella prima decade di settembre la Nazionale italiana di Calcio sarà impegnata in due sfide da non perdere, contro avversari di tutto rispetto. Un passaggio obbligato, e un ottimo banco di prova, verso l’appuntamento degli Europei 2021. È proprio vero, quindi, che il Calcio non riposa mai e quest’anno non ci sarà nessuna pausa estiva. Infatti, sono già tanti gli impegni in calendario per molti giocatori: con i campionati iniziati in diverse nazioni, i turni preliminari della Champions League seguitissimi dai bookmakers che hanno già rilasciato le quote europei, oltre alla prima fase della UEFA Nations League. Il ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per le sfide di ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Calcio stop Giocatori del Perugia calcio positivi al covidforse colpa di un viaggio: stop allenamenti Il Messaggero Eccellenza 2020/21, il 7 settembre il nuovo calendario

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo ha reso noto che lunedì 7 settembre alle ore 18:00 si alzerà virtualmente il sipario sulla nuova stagione di Eccellenza con la presentazione, medi ...

Ibiza fatale: Neymar, Di Maria e Paredes positivi al Covid. E il Psg trema

Tra la stagione calcistica che sta per ricominciare e la “normalità” c’è il Covid ben lungi purtroppo dall’essere debellato. Da ieri ne sa qualcosa di più il Paris Saint-Germain, vice campione d’Europ ...

