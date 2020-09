Yellowstone, su Sky Atlantic la seconda stagione della serie tv con Kevin Costner (Video) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il ranch dei Dutton non conosce pace: anche nella seconda stagione di Yellowstone, in onda da questa sera, 2 settembre 2020, alle 21:15 su Sky Atlantic ed in streaming su Now Tv, il protagonista interpretato dal Premio Oscar Kevin Costner si trova sempre più accerchiato da problemi e da nemici. In alto potete vedere una clip dei nuovi episodi.La difesa del ranch e le preoccupazioni sul futuro ... Leggi su blogo

GQitalia : Ci guardiamo Kevin Costner stasera? - SussyEgo : E' iniziato Yellowstone su Sky Atlantic. Sì Kostner, ma è' lento, pesante. Non a caso piace a mio marito. ?? - movietele : #YellowstoneTV , Trailer stagione 2 su Sky | Video | - digitalsat_it : Da stasera su #SkyAtlantic la seconda stagione di #Yellowstone - raspa90 : RT @cheTVfa: Da stasera su Sky Atlantic #Yellowstone, la seconda stagione della serie con #KevinCostner -

