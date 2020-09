Scuola, il Cts ci ripensa: “Per gli studenti mascherina chirurgica e non di stoffa” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set – Dietrofront del Comitato tecnico scientifico sulle mascherine a Scuola. Gli “espertoni” ci ripensano: va indossata quella chirurgica usa e getta, non quella di tessuto. Insomma, sul fronte della riapertura delle scuole – fissata per il 14 settembre – sorgono continui problemi, intoppi e (inutili) complicazioni. Una settimana fa, il 27 agosto, il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, in audizione alla Camera, aveva assicurato che gli studenti potessero indossare anche le mascherine di stoffa (che peraltro secondo gli esperti proteggono fino al 99,9%). Ora, invece, il Cts raccomanda che gli alunni indossino “le mascherine chirurgiche, per la loro maggiore sicurezza, perché usa e getta” (come se non tenessero conto del fatto che quelle di stoffa si possono ... Leggi su ilprimatonazionale

fattoquotidiano : 'È IL MOMENTO DI SPINGERE CON IMMUNI' Il viceministro #Sileri a - fattoquotidiano : “Al Cts dico: è il momento di spingere l’app Immuni, far crescere i download tra i ragazzi che andranno a scuola. R… - MediasetTgcom24 : Cts: no mascherine a scuola se c'è la distanza di un metro - gigioLuc : RT @claudeger55: Contraddizioni del Cts. La mascherina di stoffa va bene ovunque, ma non a scuola. Dubbio legittimo: Arcuri ne vuole piazza… - Enki2270 : RT @IlPrimatoN: Ennesimo dietrofront del Comitato tecnico scientifico: a scuola ci vuole la mascherina usa e getta. E scoppia la polemica c… -