Sardegna Sottovento, il dj posta un conto da 16.530 euro. Ma c’è una ‘bufala’ in agguato (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un conto da 16.530 euro. Una cifra da non credere quella stampata sullo scontrino postato da un noto dj, Khikko. Spesi dove? Al Sottovento, Sardegna. Il locale, di cui si parla in questi giorni per via del titolare ricoverato per covid, avrebbe prezzi altissimi, a giudicare dal conto. Chi ha speso questi soldi? Un certo Gianluca, del quale parla il suo amico dj Khikko che afferma che il conto sia dovuto a svariate bottiglie di champagne, vodka e whisky. “Un amico, un imprenditore toscano“, dice il dj a chi chiede chi sia il ‘magnate’. Solo che la storia non è attuale. Perché lo scontrino, con il quale il dj voleva probabilmente “essere al centro della scena”, risale al 2015. Dj Khikko invece, nel post pubblicato su ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Titolare Sottovento positivo: 'Errore aprire le discoteche' #ANSA - petergomezblog : sardegna, Sottovento chiuso: il gestore ha il covid ed è grave. Ecco perché lo storico locale era rimasto aperto (c… - Agenzia_Ansa : Intubato a Sassari un dipendente del Sottovento, locale sardo chiuso nei giorni scorsi #coronavirus #ANSA - Noovyis : (Sardegna Sottovento, il dj posta un conto da 16.530 euro. Ma c’è una ‘bufala’ in agguato) Playhitmusic - - FQMagazineit : Sardegna Sottovento, il dj posta un conto da 16.530 euro. Ma c’è una ‘bufala’ in agguato -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna Sottovento Sardegna Sottovento, il dj posta un conto da 16.530 euro. Ma c’è una ‘bufala’ in agguato Il Fatto Quotidiano Coronavirus, chi lo ha portato al Billionaire. Il professore: "Da Mykonos e Ibiza, solo tra un mese capiremo la vera portata del contagio"

Chi ha portato il coronavirus in Sardegna? Non sarebbero stati i giovani "dal continente". O almeno non direttamente. Secondo Sergio Babudieri, professore universitario e direttore della clinica Malat ...

Valloni, Sottovento: «Errore aprire le discoteche»

SASSARI. «Aprire le discoteche è stato un errore, o almeno lo è stato farlo senza avere la possibilità di seguire linee guida chiare. La colpa non è dei gestori dei locali perché non c’erano le condiz ...

Chi ha portato il coronavirus in Sardegna? Non sarebbero stati i giovani "dal continente". O almeno non direttamente. Secondo Sergio Babudieri, professore universitario e direttore della clinica Malat ...SASSARI. «Aprire le discoteche è stato un errore, o almeno lo è stato farlo senza avere la possibilità di seguire linee guida chiare. La colpa non è dei gestori dei locali perché non c’erano le condiz ...