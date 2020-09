“Ripensaci. Sei già morto”: minaccia choc al candidato (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalnuovo di Napoli (Na) – “Rito ripensaci. Sei già morto. Salterai in aria” questo il messaggio choc rivolto a Luigi Rito, candidato consigliere con il sindaco uscente Massimo Pelliccia per le prossime elezioni comunali di Casalnuovo, comune del Napoletano. “Siamo all’assurdo – spiega il protagonista della minaccia – all’inimmaginabile, alla vergogna più totale. Ho già sporto denuncia, vi stiamo cercando dalle telecamere. Io non ho paura e sono più determinato che mai. All’odio rispondiamo con la voglia di fare e la determinazione”. “All’odio – replica il primo cittadino, commentando l’atto intimidatorio – rispondiamo con la determinazione e la voglia di fare. Vai avanti Luigi Rito non ... Leggi su anteprima24

