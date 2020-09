Referendum taglio dei Parlamentari: i due fronti in piazza il 12 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Referendum taglio dei Parlamentari è una partita ancora aperta e c’è molta incertezza sull’esito delle consultazioni che si svolgeranno il 20 e il 21 settembre. Il fronte del NO ha dichiarato che 12 settembre sarà in piazza a Roma per una manifestazione. Ad annunciarlo in conferenza stampa Jacopo Ricci, esponente dei Giovani democratici per il … Leggi su periodicodaily

Mov5Stelle : Sabato 12 settembre, a una settimana dal referendum, si terrà il #VotaSìDay, una giornata in cui informare e a diff… - gennaromigliore : .@ItaliaViva lascerà libertà di voto. Come è giusto che sia. Personalmente, al Referendum #IoVotoNo. No ad un tagli… - Unomattina : #Referendum sul taglio dei Parlamentari: 'Il risparmio è un caffè all'anno, meno di quanto lo stato spende per il b… - BartNicolotti : RT @AbbarchiProf: Non c’è riforma elettorale che possa porre rimedio ad un taglio di oltre un terzo del numero dei parlamentari!!! #IoVotoN… - IvoAyrton : RT @Yi_Benevolence: Volete far cadere il governo? Fate perdere le regioni al #PD e votate contro il #M5S al referendum sul taglio dei parl… -