Project Athia e il Luminous Engine portano Square Enix nella next-gen con una spettacolare tech demo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Luminous Productions, lo studio Square Enix incaricato di plasmare il Luminous Engine, ha appena lanciato il suo account YouTube con un nuovo video del motore grafico in azione.Studio e motore grafico saranno inoltre incaricati del lancio di Project Athia per PS5 e PC, lo spettacolare titolo che è stato presentato all'inizio dell'estate nell'ambito dello State of Play di Sony. Tuttavia, oggi il focus è sul motore, nello specifico nel cosiddetto "World Editor" che in questo caso di mostra la creazione di foreste.Lo studio, composto dai membri che ci hanno regalato Final Fantasy XV, ha presentato questo video che mostra l'illuminazione e la reazione degli alberi al vento, mostrando un vero e proprio scenario che tocca punte assolute di ... Leggi su eurogamer

