Palermo, Silipo studia da nuovo Dybala: l’accostamento ardito di Boscaglia, il gioiello scuola Roma torchiato dal tecnico in ritiro… (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silipo studia da nuovo Dybala.Un accostamento ardito, “con le dovute proporzioni e a patto che cresca tatticamente” si legge sull'’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che in questi giorni si è lasciato sfuggire mister Roberto Boscaglia. L'ex tecnico del Trapani a Petralia Sottana ha praticamente creato una sorta di laboratorio tecnico-tattico soprattutto al fine di forgiare le potenzialità dei calciatori più giovani in organico.Il giovane talento classe 2001, Andrea Silipo, viene spesso rimbrottato e pungolato dall'allenatore rosanero, che sposta il suo raggio d'azione sul terreno di gioco come una pedina sulla scacchiera. Boscaglia sta puntando molto sulle sue ... Leggi su mediagol

