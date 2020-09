Nicola Higuain: "Napoli? Alla Juve vittorie e amore. ADL? Di cosa dovremmo parlare, cinema?" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il fratello e agente di Gonzalo Higuain, oggi intervistato da Tuttosport, oltre a dare l'addio Alla Juventus (che l'ha scaricato) è stato interrogato nuovamente sul passato al Napoli: "Siamo sempre convinti di aver fatto ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Nicola Higuain: 'Napoli? Alla Juve vittorie e amore. ADL? Di cosa dovremmo parlare, cinema?' - BianconeriZonIt : Nicola #Higuain a Tuttosport:'Abbiamo apprezzato la schiettezza di #Pirlo. Dobbiamo trovare l'intesa sulla rescissi… - cheobravo : RT @antoalicastro: Nicola #Higuain a Tuttosport:'Abbiamo apprezzato la schiettezza di Pirlo. Dobbiamo trovare l'intesa sulla rescissione. G… - Guidobaldo29 : RT @antoalicastro: Nicola #Higuain a Tuttosport:'Abbiamo apprezzato la schiettezza di Pirlo. Dobbiamo trovare l'intesa sulla rescissione. G… - FabioCasalucci : RT @antoalicastro: Nicola #Higuain a Tuttosport:'Abbiamo apprezzato la schiettezza di Pirlo. Dobbiamo trovare l'intesa sulla rescissione. G… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Higuain

"Gonzalo ha ancora un anno di contratto, ma la società e Pirlo hanno deciso unilateralmente di arrivare all'addio e quindi dobbiamo trovare una buona rescissione che rappresenti un buon accordo per tu ...Higuain, addio Italia. Il fratello Nicolas annuncia: “Non giocherà più in Serie A”. Fratello e agente di Gonzalo certifica l’addio dell’attaccante Ormai non ci sono più dubbi: Gonzalo Higuain lascerà ...