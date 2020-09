METEO prossima settimana. Novità d’AUTUNNO in arrivo, ecco i dettagli (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il clima settembrino è fatto di alti e bassi, con momenti ancora tipicamente estivi alternati alle prime evidenti manovre autunnale. Ebbene, nei prossimi giorni l’alta pressione tornerà a rimontare verso l’Italia ed il bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Il tempo tornerà quindi a stabilizzarsi ed avremo il ritorno del caldo da classica estate settembrina. La durata del nuovo regime anticiclonico appare però brevissima, in quanto la depressione nord-atlantica determinerà l’affondo di una saccatura sull’Ovest Europa. Ci sarà così un cedimento anticiclonico anche sull’Italia dall’inizio della prossima settimana, con primi evidenti segnali già nel weekend. Infiltrazioni instabili andranno a precedere un impulso frontale che colpirà il ... Leggi su meteogiornale

Tantzstanze83 : RT @CentroMeteoITA: #METEO: #settembre porta ancora MALTEMPO, ecco quando la prossima perturbazione #2settembre - CentroMeteoITA : #METEO: #settembre porta ancora MALTEMPO, ecco quando la prossima perturbazione #2settembre - infoitinterno : Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, già da Lunedì un VORTICE AUTUNNALE porterà TEMPORALI e GRANDINE. Ecco la TENDENZA - infoitinterno : Meteo prossima settimana: l'Autunno meteorologico torna a farsi sentire. NUOVA FASE PIOVOSA E FRESCA - ilmeteoit : #Meteo: #PROSSIMA #SETTIMANA, già da #Lunedì un #VORTICE #AUTUNNALE porterà #TEMPORALI e #GRANDINE. Ecco la… -

Ultime Notizie dalla rete : METEO prossima

A Modena per elementari e medie sarà invece un ritorno in classe all’insegna del tempo pieno e del servizio ... provinciale Silvia Menabue – nei prossimi giorni ci sarà un nuovo tavolo ...Le previsioni di meteo.it dicono a l'instabilità atmosferica a breve si esaurirà e ritorneremo a vedere il sole La fine dell'estate è stata caratterizzata da piogge e maltempo ma sembra che il meteo c ...