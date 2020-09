Lago di Como, trovato il corpo della 12enne scomparsa da giorni (Di mercoledì 2 settembre 2020) 12enne scomparsa da giorni: è stato ritrovato purtroppo senza vita il corpo della ragazza. La giovane, originaria del Gambia, era con la madre in spiaggia prima che se ne perdessero le tracce. Sarebbe stata trascinata dalla corrente. E’ stata ritrovata purtroppo senza vita la 12enne scomparsa da giorni nei pressi del Lago di Como. Il … L'articolo Lago di Como, trovato il corpo della 12enne scomparsa da giorni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkyTG24 : Dopo 5 giorni di ricerche, trovato il corpo della 12enne dispersa nel lago di Como - LegaSalvini : ?? COMO, GUARDIA GIURATA ACCOLTELLATA DA GAMBIANO UBRIACO. #ZOFFILI A LAMORGESE: 'LA MISURA È COLMA, SERVE PRESIDIO… - SanremoAncheNoi : RT @SanremoAncheNoi: . Ritrovato il corpo della piccola Fatou, dispersa nel lago di Como | Radio Lombardia - ball0248 : RT @Sebastian023456: Terra di Nesso dove il fiume cade impetuoso, attraverso un grande varco nella montagna…. Così l'ha definita il più ill… - EmilianoVerga : RT @LaraMagoni: Le meravigliose acque cristalline di #Mandello del Lario, sul Lago di Como. Viviamo in una regione meravigliosa https://t.… -

Il lago di Como ha restituito il corpo di Fatou, la 12enne di Monza originaria del Gambia annegata giovedì nelle acque del tratto di Abbadia Lariana a pochi metri dalla riva della spiaggia libera dell ...