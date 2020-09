La solidarietà di Zerocalcare agli studenti antifascisti denunciati dopo gli scontri all’università di Torino lo scorso 13 febbraio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Collettivo Universitario Autonomo di Torino ha condiviso un video di Zerocalcare in solidarietà a chi è sottoposto a misure cautelari: “Il 4 settembre si terrà a Torino l’udienza di riesame per alcuni dei 31 studenti e studentesse denunciate in seguito ai fatti del 13 febbraio in università – spiegano dal collettivo -. In quel giorno all’Università di Torino è stato organizzato dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia l’evento “Fascismo Colonialismo e Foibe”, atto ad approfondire una questione storica complessa, a cui hanno partecipato Moni Ovadia, uomo di teatro e attivista per i diritti umani, e il giornalista Stojan Spetič. Durante lo svolgimento un gruppo di militanti del ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : La solidarietà di Zerocalcare agli studenti antifascisti denunciati dopo gli scontri all’università di Torino lo sc… - JackORat1 : Nessuno spazio ai neofascisti Non un passo indietro di fronte alle barbarie Solidarietà agli Studenti Antifascisti… - solops : No Tav, Zerocalcare in Val di Susa per solidarietà - lanzillottaserg : No Tav, Zerocalcare in Val di Susa per solidarietà - Ansa_Piemonte : No Tav, Zerocalcare in Val di Susa per solidarietà. Il 29 agosto al presidio permanente dei Mulini. #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : solidarietà Zerocalcare Senza santi e senza eroi, è Zerocalcare Qui News Valdera