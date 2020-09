Infortunio Bernardeschi, lesione muscolare: svelati i tempi di recupero (Di mercoledì 2 settembre 2020) Infortunio Bernardeschi – La nuova avventura di Pirlo sulla panchina bianconera inizia con qualche problema. Al suo arrivo già diversi calciatori erano indisponibili, su tutti Dybala che continua a lavorare a parte e De Ligt operato alla spalla che ha appena iniziato la riabilitazione. Ma pessime notizie arrivano anche dal ritiro della Nazionale, dove Federico Bernardeschi, si è fermato per un Infortunio. Stop più grave del previsto, che ferma il talento di Carrara per almeno 20 giorni, in attesa di ulteriori esami. Infortunio Bernardeschi, le ultimissime sui tempi di recupero A renderlo noto è il club bianconero, che ha comunicato attraverso una nota ufficiale:“Federico Bernardeschi, a seguito ... Leggi su juvedipendenza

