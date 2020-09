"Il 59% dei positivi arrivati in Lazio dalla Sardegna aveva i sintomi del Covid". Nessuno li ha fermati (Di mercoledì 2 settembre 2020) “In Costa Smeralda esplosione virale come per Atalanta-Valencia. Una esplosione virale senza paragoni almeno per i tracciamenti che avevamo realizzato fin qui nel Lazio”. Usa un paragone forte, richiamando la partita che si svolse prima dell’esplosione della pandemia di coronavirus in Italia, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, dalla Regione è appena partito per il ministero della Salute un report che prova a spiegare, con numeri e percentuali, quello che è successo ad agosto sull’isola.Dal documento emerge che “tra ii 764 casi con link epidemiologici alla regione Sardegna, 449 (59%) sono casi sintomatici”. Si tratta quindi di persone che, quando sono ... Leggi su huffingtonpost

