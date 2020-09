George e Charlotte di Cambridge tornano a scuola (Di mercoledì 2 settembre 2020) Kate e William, il primo giorno di scuola di Charlotte di Cambridge con il fratellino George sfoglia la gallery Le vacanze sono finite anche per George, 7 anni, e la sorella Charlotte, 5. Dopo mesi di lockdown, con William, Kate e la tata Maria Borrello trasformati in insegnanti casalinghi, e tornati dalle brevi, recenti vacanze nelle isole di Scilly e a Balmoral dalla regina Elisabetta, i Cambridge riprendono, seppure forse a malincuore, la loro routine scolastica. Ma quest’anno, a causa della ... Leggi su iodonna

