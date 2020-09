Coronavirus, aumentano i positivi ad Afragola: mascherine obbligatorie 24h (Di mercoledì 2 settembre 2020) Claudio Grillo, sindaco di Afragola ha emesso una nuova ordinanza per arginare l'emergenza sanitaria e l'aumento dei contagi da Coronavirus: mascherina obbligatoria 24 ore su 24 in tutto il territorio comunale, multe fino a 1000 eur ... Leggi su tuttonapoli

RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+110) e zero contagi a Sondrio. A fronte di 16.200 tamponi effettuati sono 24… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, aumentano ancora leggermente i contagi in Italia: 1.462 (contro i 1.411 di ieri) nelle ultime 24 ore.… - RegLombardia : #LNews Anche oggi aumentano guariti e dimessi (+84) A fronte di 18.701 tamponi effettuati sono 289 i positivi ris… - tuttonapoli : Coronavirus, aumentano i positivi ad Afragola: mascherine obbligatorie 24h - sulsitodisimone : Aumentano i contagi di coronavirus (+1326) ma è record di tamponi -

Sono 23.189 in totale, 163 in più rispetto a ieri mattina e 68 da ieri sera, i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Veneto. Sono 7.618 invece i soggetti posti in isolamento, 465 in più rispetto a ...Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 1.326, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 271.515. Da ieri, ...