Benevento | appello a De Luca | Scuola | Si riapra dopo le elezioni

La Giunta comunale di Benevento, "facendosi interprete della volontà espressa dalle famiglie e dai rappresentanti del mondo scolastico", ha chiesto ufficialmente al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca "di procedere alla riapertura delle scuole dopo lo svolgimento della tornata elettorale in programma il 20 e 21 settembre, pur essendo il Comune in grado di riaprire regolarmente le scuole il 14 settembre". La Giunta comunale di Benevento ha anche ringraziato i dipendenti dell'ente "che con grande spirito di abnegazione e collaborazione stanno provvedendo in questi giorni a espletare e ultimare tutte le attività propedeutiche alla riapertura delle scuole".

L’azienda Agrisemi Minicozzi, simbolo dell’alluvione del 2015 che colpì duramente l’area industriale della città di Benevento, rivolge - attraverso unanota diffusa alla stampa - un sos alla politica l ...

Rifiuti abbandonati in via Ricci: interviene l’Asia

L’Asia di Benevento è intervenuta ieri per rimuovere gli ingombranti depositati illecitamente in via Cristoforo Ricci, nel rione Pacevecchia, dopo la segnalazione dell’ex presidente del comitato di qu ...

