Aulas chiede alla Ligue 1 un risarcimento danni per 117,7 milioni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha chiesto alla Liga un risarcimento danni per 117,7 milioni di euro per aver determinato, ad aprile, lo stop del campionato. La Ligue 1 si è fermata, mentre gli altri campionati europei hanno avuto la possibilità di riprendere. Aulas non perdona quanto accaduto. Secondo quanto riporta Le Parisien, la “colpa” della Ligue 1 sarebbe quella di aver preso una decisione prematura e affrettata, che ha causato un danno sportivo ed economico al Lione e la perdita della possibilità di migliorare la propria posizione e qualificarsi alle competizioni europee per la stagione 2020-2021. Quest’anno, infatti, per la prima volta dal 1997, la squadra francese non parteciperà a un ... Leggi su ilnapolista

