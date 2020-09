Vigile del fuoco trascinato dall’Adige in piena per 16 chilometri dopo essersi tuffato per salvare un ragazzo: “Ho fatto il mio lavoro” (Di martedì 1 settembre 2020) Ha tentato di salvare un ragazzo che si era gettato nelle acque dell’Adige ma è stato trascinato per 16 chilometri dalle correnti del fiume, superando due dighe, prima di essere salvato dai suoi colleghi. Arrivato all’ospedale in stato d’ipotermia, Danilo Marino, Vigile del fuoco di 39 anni, originario di Formia ma in servizio a Verona, è ora fuori pericolo dopo 4 ore in balia delle acque dell’Adige in piena e una temperatura corporea scesa fino a 34 gradi. “Ho fatto solo il mio lavoro, stavo pensando solo a quello, e al dispiacere di non aver salvato una vita”, ha spiegato il pompiere. Tutto è iniziato domenica sera mentre al Teatro Romano di Verona era in corso un evento. ... Leggi su ilfattoquotidiano

