Nel fiume per aiutare un suicida. Pompiere salvato dopo 16 km (Di martedì 1 settembre 2020) Serenella Bettin Ha lottato con l'uomo che non voleva essere riportato a riva. Ritrovato in ipotermia dopo 5 ore dai colleghi Un vigile del fuoco rischia di morire per salvare un uomo che vuole farla finita. Tenta di salvarlo. Ma lui non vuole essere salvato, si dimena, lotta e alla fine la tragedia rischia di diventare enorme: il vigile del fuoco che si è gettato nell'Adige per portarlo in salvo viene trascinato via dalla corrente per sedici chilometri. dopo cinque ore i suoi colleghi riescono a recuperarlo e trasportarlo d'urgenza in ospedale. E'in ipotermia ma fortunatamente si salva. Accade a Verona lungo l' Adige. Sono da poco passate le nove e mezza di sera di domenica scorsa quando due poliziotti cercano inutilmente di fermare e soccorrere un uomo che vuole buttarsi e farla finita. Non ne vuol sapere ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Nel fiume Filattiera, ritrovato cadavere di un anziano nel fiume La Voce Apuana Frana di Oggebbio, il racconti di marito e moglie: “Abbiamo visto il fiume di fango: ci siamo abbracciati pregando a occhi chiusi”

Non riesce a non commuoversi. E’ stata troppa la paura. Trattiene a fatica il pianto Ivana Ferrari raccontando, con vicino a lei il marito Luciano Micotti, gli attimi di terrore vissuti venerdì pomeri ...

Anziano esce di casa dopo pranzo e non torna Hanno trovato il corpo nel greto del fiume

Dramma a Filattiera. Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri della compagnia di Pontremoli hanno trovato nel greto del fiume il corpo senza vita di un uomo molto anziano. Dalle prime indagini è ris ...

