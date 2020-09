Lazio, risposta allo striscione: “Da sempre in prima linea contro razzismo, difendiamo valori etici” (Di martedì 1 settembre 2020) La Lazio ha emanato un comunicato ufficiale, dopo che i tifosi biancocelesti hanno esposto uno striscione molto discusso (“Saluti romani camerata Reina”) per accogliere Pepe Reina. “Da sempre siamo in prima linea nella lotta ad ogni forma di discriminazione e negli anni ha promosso iniziative a supporto dei valori morali ed etici a cui si è sempre ispirato il presidente Claudio Lotito. La società intende rinnovare la propria posizione nei confronti di queste tematiche al centro della campagna di sensibilizzazione a favore del superamento degli steccati di carattere razziale, sociale, culturale ed economico. Questi sono i veri valori dello sport”. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Lazio risposta LAZIO: dà il benvenuto ad Akpa-Akpro. La risposta del giocatore tuttosalernitana.com Apre a Roma nuovo pronto soccorso del Campus Bio-Medico

ROMA (ITALPRESS) - Apre il nuovo Pronto Soccorso del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, che sarà già operativo dalle ore 18 di oggi. Presenti all'inaugurazione, tra gli altri, il pre ...

Pediatri in pressing sulla Regione Lombardia: ‘Subito i tamponi rapidi come in Lazio o si rischia il blocco generale’

Senza tampone – o con esiti dei tamponi che arrivano in grande ritardo, come sta accadendo in Lombardia in questi giorni – come si può riconoscere un bambino colpito da una semplice influenza stagiona ...

