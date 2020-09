Inter, l’ammissione di Ausilio: “Ecco tutte la verità su Tonali e Messi” (Di martedì 1 settembre 2020) Ennesimo derby di mercato tra Inter e Milan. Vicino alla prima, alla fine Sandro Tonali è sbarcato alla seconda. Manca solo l’ufficialità, infatti, per il suo passaggio in rossonero. Del mancato approdo ai cugini, invece, ha parlato Piero Ausilio, spiegandone le motivazioni. Oltre a questo, affrontato anche il discorso Messi. “Facciamo fatica a vendere – le sue parole riportate a Sky– a favorire le uscite degli esuberi, di chi non è considerato importante per il progetto. Oggi le nostre possibilità sono risorse limitate da migliorare con le uscite. Non si può dire di avere in mano un giocatore quando non si è iniziata una trattativa. Ci piace, ci piaceva, non diventa un cattivo giocatore perché l’ha preso il Milan. Le cose stanno come ho detto: ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Inter l’ammissione Juve Inter rinviata: le polemiche tra Marotta e Dal Pino Corriere della Sera