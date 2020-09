Dieci matrimoni da sogno delle celeb attivatori di sospiri istantanei (Di martedì 1 settembre 2020) Che questo matrimonio quest’anno non s’ha da fare, ormai lo sanno anche le colonne marmoree delle chiese. In questo 2020 funestato dal Covid il 90% delle coppie che avrebbero dovuto sposarsi tra primavera ed estate ha rimandato al 2021, famosi compresi. Da Orlando Bloom e Katy Perry a Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, per le nozze attese a sospiri unificati dalle romantiche di tutto il mondo, per sognare a social aperti, c’è da aspettare. E mentre qualche coppia celebre ha deciso comunque di compiere il grande passo (vedere Beatrice di York e Edoardo Mapelli Pozzi sposati in segreto, lei con indosso un abito riciclato di nonna Elisabetta, o Elettra Lamborghini che a settembre, sul ramo del lago di Como, diventerà promessa sposa del suo Afrojack), in ogni caso la sensazione di bocca asciutta per le wedding addicted rimane. Leggi su vanityfair

