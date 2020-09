Crotone, colpo per la Serie A: preso Magallan dell’Ajax. Le cifre (Di martedì 1 settembre 2020) Il Crotone ha definito l’acquisto di Magallan dall’Ajax in vista della Serie A: le cifre e i dettagli dell’operazione Il Crotone ha piazzato un autentico colpo di mercato. È stato definito l’accordo con l’Ajax per il trasferimento di Lisandro Magallan. Come riportato da Sky Sport, le parti hanno raggiunto un’intesa per il difensore classe ’93 sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

