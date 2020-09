Chicco Molinari tranquillizza i tifosi: "Torno tra qualche settimana" (Di martedì 1 settembre 2020) TORINO - Fermo da quasi sei mesi, Francesco Molinari , su Twitter, tranquillizza i suoi tifosi dopo la notizia arrivata dalla USGA, United States Golf Association, della sua non partecipazione allo US ... Leggi su corrieredellosport

TORINO - Fermo da quasi sei mesi, Francesco Molinari, su Twitter, tranquillizza i suoi tifosi dopo la notizia arrivata dalla USGA (United States Golf Association) della sua non partecipazione allo US ...

TORINO - "Tra qualche settimana torno, pronto a ripartire. Tutto bene, non preoccupatevi e aspettatemi ancora un po'. E' una fase di transizione e voglio dedicargli il giusto tempo". Così Francesco Mo ...

