Xabi Alonso: “Messi? Segue le emozioni. Vuole ritrovare il piacere di giocare a calcio” (Di lunedì 31 agosto 2020) Per anni è stato suo rivale. Prima da vicino quando giocava al Real Madrid poi in campo europeo. Ma Xabi Alonso crede di sapere cosa stia passando per la mente di Lionel Messi, destinato all'addio al Barcellona. L'ex centrocampista spagnolo ha commentato ai microfoni della Bild la situazione del 6 volte Pallone d'Oro argentino.Xabi Alonso: "Messi Segue le emozioni per ritrovare il piacere di giocare a calcio"caption id="attachment 919867" align="alignnone" width="717" Messi Barcellona (getty images)/caption"Ho l'impressione che Messi segua le proprie emozioni", ha detto Xabi Alonso sull'argentino. "È giunto alla conclusione che ora ha bisogno di qualcosa di diverso, di ... Leggi su itasportpress

Xabi Alonso, ex centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato della decisione di Messi di lasciare il Barcellona durante un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung. Ecco le sue ...

