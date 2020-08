Verdi: preoccupa stop distanziamento a corse invariate (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma – “A seguito dell’incremento della curva dei contagi, preoccupa la posizione espressa da alcune Regioni, tra cui il Lazio, di eliminare il distanziamento sui mezzi pubblici. Anziche’ aumentare drasticamente le corse, si eliminano le misure di sicurezza: e allora i fondi speciali europei a che servono?”. Cosi’ in una nota Silvana Meli e Guglielmo Calcerano, co-portavoce dei Verdi di Roma ed esponenti di Europa Verde. “Il coronavirus ha mostrato l’inadeguatezza del nostro tpl e di molti decisori locali che sembrano pensare solo ad aprire le Ztl. Persino il piano delle ‘grandi opere’ lanciato dal Governo insiste su trasporto su gomma e autostrade, relegando in un angolo le infrastrutture per il trasporto pubblico su ferro e nelle citta’. Un caso a parte ... Leggi su romadailynews

Eboli, 28 Agosto – Diventa sempre più preoccupante la situazione covid in Campania, a causa dei nuovi focolai e del numero crescente di contagi. “Io lavoro al reparto covid dell’ospedale Maria SS Addo ...

L'occupazione femminile diminuisce con la crisi, diversi deputati si preoccupano

Sono di diversi partiti, la prima firmataria è Gina La Mantia e hanno voluto chiedere informazioni al Governo in merito ai posti di lavoro persi dalle donne nel secondo trimestre dell'anno BELLINZONA ...

