SBK Moriwaki e Althea si separano (Di lunedì 31 agosto 2020) Finisce l’avventura di Althea nel mondiale SBK 2020, almeno con Moriwaki. La scuderia di Civita Castellana che fa a capo a Genesio Bevilacqua ha deciso d’interrompere il rapporto con la squadra giapponese, con effetto immediato. La voce già circolava nel paddock del Motorland Aragon dopo gara 2, per poi essere confermata in serata. La fine del rapporto italo giapponese segna la conclusione dell’esperienza iridata di Lorenzo Gabellini, pilota sotto contratto con Althea. Moriwaki, invece, continuerà la stagione da sola, con una sola Honda affidata a Takumi Takahashi. SBK Aragon doppietta Ducati in gara 1 Perché Moriwaki e Althea non proseguono insieme la SBK La collaborazione tra le due strutture parte già nel 2008, quando ... Leggi su sport.periodicodaily

