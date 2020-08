Relazioni, il segreto delle coppie che funzionano (Di lunedì 31 agosto 2020) Il segreto delle Relazioni felici è una ricerca seconda solo a quella del Sacro Gral. Nonostante sulla carta si pensi di aver incontrato il partner perfetto, spesso le aspettative naufragano e, viceversa, a volte i rapporti migliori sono quelli su cui gli stessi protagonisti, inizialmente, non avrebbero scommesso un euro. Allora, se i cosiddetti “fattori predittivi” – che spaziano dalle affinità alla complementarietà delle personalità, etc – non garantiscono la durata di una relazione, come possono persone molto diverse essere invece coppie più solide e felici di altre? Una prospettiva un po' diversa dal solito arriva da un nuovo studio di psicologia condotto dalla Canada's Western University e pubblicato su PNAS, Atti della National Academy of ... Leggi su gqitalia

varettino : RT @EdizioniEsserci: Una lunga intervista nel corso della quale Marshall B. Rosenberg parla della sua filosofia, affronta le relazioni amor… - EdizioniEsserci : Una lunga intervista nel corso della quale Marshall B. Rosenberg parla della sua filosofia, affronta le relazioni a… - AVRILand1D : @deaconzello Le mie relazioni sono tutte tragicomiche, it's ok Ormai mi aspetto di tutto, tra poco sbucherà qualche… - gvv1965 : @virginiaraggi Essendo un agente segreto, avevo già letto questa notizia nei bollettini top secret della CIA e dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Relazioni segreto Relazioni, il segreto delle coppie che funzionano GQ Italia Lady Diana, storia di un amore segreto su Mymovies per i nostri abbonati

Fino al 30 settembre in esclusiva per i lettori digitali del nostro giornale il film in streaming "Diana, la storia segreta di Lady D". Il racconto avvincente di una relazione segreta che regalò anni ...

Barbara Palombelli: il ‘nuovo’ Forum e il segreto del matrimonio con Rutelli

Barbara Palombelli è pronta a tornare in video con Forum che da mercoledì 2 settembre 2020 allieterà il pubblico di Canale 5 con puntate inedite (registrate prima del lockdown di marzo e aprile) mentr ...

Fino al 30 settembre in esclusiva per i lettori digitali del nostro giornale il film in streaming "Diana, la storia segreta di Lady D". Il racconto avvincente di una relazione segreta che regalò anni ...Barbara Palombelli è pronta a tornare in video con Forum che da mercoledì 2 settembre 2020 allieterà il pubblico di Canale 5 con puntate inedite (registrate prima del lockdown di marzo e aprile) mentr ...