PS5, next-gen e il futuro di Sony tra nuove acquisizioni di studi e l'espansione dei titoli first party su PC (Di lunedì 31 agosto 2020) Sony Interactive Entertainment "continuerà a investire o ad acquisire aziende con abbondante creatività e tecnologie all'avanguardia per costruire i Worldwide studios", nonché continuerà ad "esplorare l'espansione dei titoli first party sulla piattaforma PC", si legge nel recente report aziendale della compagnia."I titoli first party, sviluppati e venduti dal proprietario della piattaforma, sono particolarmente importanti per la creazione di valore e per i guadagni futuri. Oltre a migliorare il personale e l'ambiente di lavoro nei propri studi, Sony Interactive Entertainment (SIE) continuerà a investire o acquisire aziende con abbondante creatività e tecnologie ... Leggi su eurogamer

PS5: la serie The Getaway potrebbe tornare per la next-gen
I giochi next gen in Italia costeranno 80€??

Activision ha confermato che Call of Duty: Black Ops Cold War supporterà sin dal lancio i grilletti adattivi del DualSense su PS5. Attraverso un post su ResetEra, uno sviluppatore di Activision ha con ...

PS5: la serie The Getaway potrebbe tornare per la next-gen

Stando ad alcune indiscrezioni, la serie The Getaway potrebbe fare il suo ritorno su PS5, anche se non è ancora chiaro in che forma e in che modalità. Stando ad alcune nuove indiscrezioni, la serie Th ...

