Operazione antiterrorismo su un volo Ryanair per un “oggetto sospetto”. Arrestati un italiano e un kuwaitiano, poi rilasciati senza accuse (Di lunedì 31 agosto 2020) Un allarme antiterrorismo è scoppiato domenica sera per “oggetti sospetti” trovati sulla toilette di un aereo di linea Ryanair in volo da Vienna a Londra. Il velivolo è stato intercettato e scortato dai caccia della Royal Air Force e due passeggeri, un italiano e un cittadino del Kuwait, erano stati Arrestati all’aeroporto londinese di Stansted. Oggi i due uomini sono stati rilasciati, con tante scuse e senza alcuna accusa. Lo ha reso noto l’antiterrorismo, precisando che l’allarme – segnalato dall’equipaggio e seguito dall’atterraggio del velivolo sotto la scorta precauzionale di due caccia Typhoon della Raf – si è dimostrato “privo di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Come riferisce la Bbc, gli arresti sono scattati la sera del 30 agosto. I due uomini erano a bordo di un aereo appena atterrato all’aeroporto londinese di Stansted da Vienna. Durante il volo il person ...

