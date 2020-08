Maltempo, in Alto Adige esonda il fiume Isarco (Di lunedì 31 agosto 2020) A Chiusa, in provincia di Bolzano, si è verificata un’esondazione del fiume Isarco che ha raggiunto l’abitato di Egna. Oltre 320 persone sono state evacuate. mgg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

