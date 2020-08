Ma la Lega ha il permesso per usare il marchio Ringo? (Di lunedì 31 agosto 2020) Ieri la Lega mentre continua a sobillare gli animi inventando bufale come quelle dei migranti infetti che stanno riportando il Coronavirus in Italia, forse non avendo più idee ne ha rubata una. Ha usato uno slogan pubblicitario molto conosciuto, “Uniti si vince” usato per la campagna pubblicitaria dei biscotti Ringo. Il protagonista è Salvini che stringe la mano a una persona nera. E la foto del Capitano è affiancata dall’immagine della pubblicità del biscotto, con tanto di logo “Ringo”: Il logo dei biscotti Pavesi è di proprietà di Barilla Group: Spett.le @barillagroup CC: @MISE GOV Segnalo un uso politico del marchio Ringo che come risultante da documentazione (nelle immagini) scaricata dalla banca dati pubblica ... Leggi su nextquotidiano

