La prima simulazione di una reazione chimica con un computer quantistico (Di lunedì 31 agosto 2020) Fotografia del processore di Sycamore (foto: Erik Lucero / Production Quantum Hardware)Un computer quantistico è riuscito a simulare per la prima volta una reazione chimica. Il risultato è stato ottenuto da Sycamore, il super computer quantistico in mano a Google. I ricercatori hanno svolto numerose simulazioni e hanno riprodotto con accuratezza i cambiamenti della configurazione della diazina, una molecola inorganica composta da due atomi di azoto e due di idrogeno N2H2. Finora i computer quantistici hanno avuto difficoltà a simulare reazioni chimiche di molecole composte da più atomi e oggi per la prima volta gli scienziati hanno riprodotto con accuratezza il comportamento degli atomi che compongono la ... Leggi su wired

