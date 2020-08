Io e Te, trasmissione sospesa per Covid 19: beffato Pierluigi Diaco (Di lunedì 31 agosto 2020) Un caso di positività al Covid 19 in studio a “Io e Te” i vertici della Rai ha deciso di sospendere la messa in onda del programma condotto da Pierluigi Diaco. E dire che qualche giorno fa il conduttore Diaco si era scontrato in radio, a Rtl 102.5 con la collega Giusi Legrenzi che aveva invitato a non soffermarsi solo sul Coronavirus, ma di andare oltre. Io e TeArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

