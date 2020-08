Europa League, sorteggio concluso: chi sfiderà il Milan (Di lunedì 31 agosto 2020) Si è concluso poco fa il sorteggio relativo al secondo turno di qualificazione di Europa League. Ecco chi dovrà sfidare il Milan nella gara secca Sono ore di grande gioia per i tifosi Milanisti. Ieri sera, la società ha trovato l’accordo definitivo col Brescia per l’acquisto di Sandro Tonali, mentre questa mattina Zlatan Ibrahimovic ha … L'articolo Europa League, sorteggio concluso: chi sfiderà il Milan proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

acmilan : ?? Europa League ?? We'll be playing away at @ShamrockRovers in our first Europa League match ?? Il nostro primo av… - AntoVitiello : Europa League, secondo turno di qualificazione: sarà Shamrock Rovers-Milan, si giocherà in Irlanda - DiMarzio : #EuropaLeague, sarà #ShamrockRovers-#Milan - Vjosa_Baftiu : RT @acmilan: ?? Europa League ?? We'll be playing away at @ShamrockRovers in our first Europa League match ?? Il nostro primo avversario in… - herbertharriola : RT @la_rossonera: Europa League, il Milan affronterà lo Shamrock Ravers nel secondo turno preliminare il 17 Settembre -